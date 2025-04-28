В Госдуме рассказали, как защитить детей от мошенников в онлайн-играх

Член комитета Госдумы по информационной политике и федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в разговоре с RT объяснил, как научить детей избегать мошеннических уловок в онлайн-играх.
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