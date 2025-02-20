Переговоры РФ и США по Украине: в чем главная сложность – мнение

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Главная сложность в достижении договоренностей при урегулировании конфликта на Украине между Россией и США заключается в диаметрально противоположных позициях сторон относительно конфигурации будущего мироустройства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии