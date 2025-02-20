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Переговоры РФ и США по Украине: в чем главная сложность – мнение

Переговоры РФ и США по Украине: в чем главная сложность – мнение

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Главная сложность в достижении договоренностей при урегулировании конфликта на Украине между Россией и США заключается в диаметрально противоположных позициях сторон относительно конфигурации будущего мироустройства.

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