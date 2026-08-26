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warontherocks

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“Zero Problems” Abroad, Plenty at Home: Reassessing al Sharaa’s Leadership in Syria

“Zero Problems” Abroad, Plenty at Home: Reassessing al Sharaa’s Leadership in Syria

In 2025, Rob Geist Pinfold wrote, “The March Massacres Show That Syria Urgently Needs Solutions, Not Sanctions,” in which he argued that sanctions relief was a major way the West could positively engage with the new Syrian government.

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