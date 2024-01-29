Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки по факту инцидента в одной из школ в Новосибирской области

В СМИ получила распространение информация о том, что в Чулымском районе Новосибирской области житель региона, беспрепятственно пройдя мимо охранника в помещение одной из школ, совершил противоправные действия в отношении работника школы и повредил имущество учебного заведения.
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