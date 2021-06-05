В Томской области полицейские в игровой форме рассказали дошколятам о Правилах дорожного движения

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, популяризации соблюдения Правил дорожного движения среди детей дошкольного возраста, стражи правопорядка совместно с педагогами, провели увлекательное мероприятие «Путешествие в страну дорожных знаков».