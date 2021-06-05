В Томской области полицейские в игровой форме рассказали дошколятам о Правилах дорожного движения

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, популяризации соблюдения Правил дорожного движения среди детей дошкольного возраста, стражи правопорядка совместно с педагогами, провели увлекательное мероприятие «Путешествие в страну дорожных знаков».
Популярные статьи
- В Филиале Военной академии РВСН имени Петра Великого состоялся выпуск офицеров и прапорщиков
- На полигонах в Калининградской области завершился этап боевого слаживания подразделений армейского корпуса
- В учебном центре «Можайск» 12 Главного управления Минобороны России завершился всеармейский конкурс на лучшее подразделение доставки боеприпасов «Специальный маршрут»
Свежие комментарии