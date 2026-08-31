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Актуальные комментарии

11 723 подписчика

Время выбирать рост

Время выбирать рост

У российской экономики есть человеческий капитал, бизнес и технологические возможности, но сами по себе эти ресурсы не превращаются в экономический рост.

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