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Нижегородская правда

234 подписчика

В Нижегородской области вырос спрос на подработку

За первые восемь месяцев 2026 года нижегородцы создали или обновили 139,5 тыс. резюме для поиска дополнительной занятости, тогда как работодатели разместили всего 2,5 тыс.

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