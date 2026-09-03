В Нижегородской области вырос спрос на подработку

За первые восемь месяцев 2026 года нижегородцы создали или обновили 139,5 тыс. резюме для поиска дополнительной занятости, тогда как работодатели разместили всего 2,5 тыс.
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