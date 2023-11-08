В Новосибирской области девушка судится с больницей из-за гибели отца от ковида

Сибирячка утверждает, что врачи поставили неправильный диагноз и упустили драгоценное время.В Новосибирской области третий год продолжаются тяжбы между Сузунской районной больницей и дочерью одного из её пациентов, скончавшегося в разгар пандемии новой коронавирусной инфекции.