В Новосибирской области девушка судится с больницей из-за гибели отца от ковида

Сибирячка утверждает, что врачи поставили неправильный диагноз и упустили драгоценное время.В Новосибирской области третий год продолжаются тяжбы между Сузунской районной больницей и дочерью одного из её пациентов, скончавшегося в разгар пандемии новой коронавирусной инфекции.
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