Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 816 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tatyana Fedotova
    Какой бред? Запад делает всё как хочет и пока у него всё получается. Иран сейчас инактиаирован, нейтрализован Сирией....США готовятся к р...
  • Сергей Ковалев
    игры закулисья в момент, когда занавес поднят...США готовятся к р...
  • Tatyana Fedotova
    А в России то к этому готовы? Или опять будет неожиданно. Как Курск, Сирия, Крокус, как весна, зима? Неожиданно всёСША готовятся к р...

Наглость абхазов обернулась громким позором

Наглость абхазов обернулась громким позором

Царьград Maksim Konstantinov/Globallookpress В Сети появился восьмиминутный ролик под названием "Наглость абхазов обернулась громким позором".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НК
Наталья Котельникова
Мало того, что у них мандарины дерьмо, так ещё и самые дорогие. Уж так их любили, залюбили, всё прощалось, а они теперь внаглую - дай свет и всё тут, нам майнить нечем. Стыдно.
Ответить
12 час.
Ирина Быкова
Халява- дело неблагодарное. Каждому народу хочется быть самодостаточным, гордиться своими успехами и достижениями. а халява в этом смысле воспринимается как унижение. Поэтому не должно быть никакой халявы. Нельзя таким образом купить любовь и дружбу. Мы должны относиться к малым государствам как к равным, - с уважением. Так что &quot;утром деньги -вечером стулья&quot;.
Ответить
6 час.
Модест
Две трети абхазов живут в Турции, не дадут родственничкам пропасть. К тому же они всей социалкой пользуются в Сочи, ездят лечиться, возят ребятишек в садики и школы, сами работают на наших рынках.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх