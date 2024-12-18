Царьград Maksim Konstantinov/Globallookpress В Сети появился восьмиминутный ролик под названием "Наглость абхазов обернулась громким позором".
Наглость абхазов обернулась громким позором
Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Мало того, что у них мандарины дерьмо, так ещё и самые дорогие. Уж так их любили, залюбили, всё прощалось, а они теперь внаглую - дай свет и всё тут, нам майнить нечем. Стыдно.
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12 час.
Ирина Быкова
Халява- дело неблагодарное. Каждому народу хочется быть самодостаточным, гордиться своими успехами и достижениями. а халява в этом смысле воспринимается как унижение. Поэтому не должно быть никакой халявы. Нельзя таким образом купить любовь и дружбу. Мы должны относиться к малым государствам как к равным, - с уважением. Так что "утром деньги -вечером стулья".
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6 час.
Модест
Две трети абхазов живут в Турции, не дадут родственничкам пропасть. К тому же они всей социалкой пользуются в Сочи, ездят лечиться, возят ребятишек в садики и школы, сами работают на наших рынках.
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5 час.
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