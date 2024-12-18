Наглость абхазов обернулась громким позором

НК Наталья Котельникова Мало того, что у них мандарины дерьмо, так ещё и самые дорогие. Уж так их любили, залюбили, всё прощалось, а они теперь внаглую - дай свет и всё тут, нам майнить нечем. Стыдно.

Ирина Быкова Халява- дело неблагодарное. Каждому народу хочется быть самодостаточным, гордиться своими успехами и достижениями. а халява в этом смысле воспринимается как унижение. Поэтому не должно быть никакой халявы. Нельзя таким образом купить любовь и дружбу. Мы должны относиться к малым государствам как к равным, - с уважением. Так что "утром деньги -вечером стулья".