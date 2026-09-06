«Тряслась перед Баталовым и не прощала измен»: драма жизни и любви Татьяны Лавровой

На экранах Татьяна Лаврова выглядела недосягаемой, глубокой и свободной женщиной. Роль Лели в фильме Михаила Ромма «Девять дней одного года» в один миг превратила молодую актрису в национальную знаменитость.
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