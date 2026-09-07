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DOJ Announces Deal With Mount Sinai Ending Pediatric Sex-Change Interventions

DOJ Announces Deal With Mount Sinai Ending Pediatric Sex-Change Interventions

DOJ Announces Deal With Mount Sinai Ending Pediatric Sex-Change Interventions Authored by Kimberly Hayek via The Epoch Times, The Justice Department announced Friday an agreement with Mount Sinai Health System that ends the New York hospital network's provision of puberty blockers, cross-sex hormones, and surgical procedures to minors.

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