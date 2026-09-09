Бессент сравнил Украину с Германией, проигравшей во Второй мировой войне

Глава Министерства финансов США Скотт Бессент заявил, что Украина может повторить путь Германии, понесшей поражение во Второй мировой войне.
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