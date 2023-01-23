РИАП "АПРАЛ" МТ

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Пригожин заявил, за «гламуризацию армии», надо сажать в тюрьму на 50 лет

Пригожин заявил, за «гламуризацию армии», надо сажать в тюрьму на 50 лет

Основатель группы «Вагнер», бизнесмен и Герой России Евгений Пригожин внес свою лепту в разговоры об обязательном бритье в армии и иронично предложил отправлять тех, кто призывает к «гламуризации российской армии» на зону, сроком лет на пятьдесят.

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