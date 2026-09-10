«На ваше имя выпустили ЭЦП»: казахстанцев предупредили о мошенниках

В Казахстане выявили новую схему интернет-мошенничества: злоумышленники представляются сотрудниками eGov, сообщают о якобы выпуске ЭЦП, а затем убеждают граждан переводить деньги под предлогом защиты от незаконных кредитов, передает inAlmaty.