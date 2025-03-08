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Два человека получили ранения при атаке дрона ВСУ по селу Троицкому в ЛНР

Два человека получили ранения при атаке дрона ВСУ по селу Троицкому в ЛНР

Атака беспилотного летательного аппарата ВСУ, в результате которой пострадали два человека, произошла в селе Троицкое Луганской Народной Республики, сообщил глава Первомайского городского округа Сергей Колягин 8 марта в Telegram-канале.

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