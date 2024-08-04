Intel нарастила объёмы поставок компонентов для ноутбуков и настольных ПК на 11 %Первичная квартальная отчётность Intel позволила понять, что в клиентском сегменте выручка компании выросла в годовом сравнении на 9 % до $7,4 млрд, но отчёт по форме 10-Q позволил лучше понять структуру изменений.