Русская весна

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Преданная союзниками Франция экстренно начала движение к России

Преданная союзниками Франция экстренно начала движение к России

Министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан встретился с главой российского дипломатического ведомства Сергеем Лавровым.

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геннадий хайнацкий
Кто предал один раз, предаст и в следующий. На х нужны эти жабоеды
Юрий Селиванов
Пусть вначале жабоеды санкции свои уберут, а затем пусть платят и каются, за вред нанесённый санкциями. После этого мы ещё посмотрим, стоит ли с ними иметь какие либо дела, а если стоит то на каких условиях.
lakmus
Нужно слегка изменить заголовок статьи: "Преданная союзниками Франция экстренно начала движение к преданной французами России".
геннадий хайнацкий
Метко
Vsevolod
Свежо предание ...
Александр Денисов
А оно нам надо?

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