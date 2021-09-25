Преданная союзниками Франция экстренно начала движение к России

Русская веснаПолитикаПреданная союзниками Франция экстренно начала движение к России Министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан встретился с главой российского дипломатического ведомства Сергеем Лавровым.Вернуться к статье63НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГХгеннадий хайнацкийКто предал один раз, предаст и в следующий. На х нужны эти жабоедыЮрий СеливановПусть вначале жабоеды санкции свои уберут, а затем пусть платят и каются, за вред нанесённый санкциями. После этого мы ещё посмотрим, стоит ли с ними иметь какие либо дела, а если стоит то на каких условиях.lakmusНужно слегка изменить заголовок статьи: "Преданная союзниками Франция экстренно начала движение к преданной французами России".ГХгеннадий хайнацкийМеткоVVsevolodСвежо предание ...Александр ДенисовА оно нам надо?Комментировать
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