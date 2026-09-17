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Житель Симферополя предстанет перед судом за убийство, совершенное более 30 лет назад

Житель Симферополя предстанет перед судом за убийство, совершенное более 30 лет назад

Спустя более чем три десятилетия в Красногвардейском районном суде Республики Крым будет рассмотрено уголовное производство в отношении 59‑летнего симферопольца.

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