В The New Statesman проанализировали, чем для Владимира Зеленского обернулась история с падением ракет на территории ПольшиБританский журнал The New Statesman пишет о том, что после инцидента с падением ракеты в Польше отношение Запада к Владимиру Зеленскому серьёзно изменилось.