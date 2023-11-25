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В России предложили ввести сокращенную рабочую неделю для женщин с двумя детьми

В России предложили ввести сокращенную рабочую неделю для женщин с двумя детьми

Депутат Госдумы, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий направил в правительство законопроект, предполагающий сокращение рабочей недели женщинам с двумя и более несовершеннолетними детьми с 40 до 39 часов в неделю.

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