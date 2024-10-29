В Бийске пройдет всероссийский турнир по греко-римской борьбе "Кубок единства"

Одним из гостей мероприятия станет Александр Карелин – сенатор РФ, трехкратный победитель Олимпийских игр, Герой России В Бийске с 1 по 3 ноября пройдет всероссийский турнир по греко-римской борьбе "Кубок единства".
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