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«Думаю, что Косторная и Куница будут претендовать на топ-5». Гербольдт о чемпионате России

Соревнования пройдут в Челябинске с 21 по 24 декабря. В этом сезоне Алена Косторная и Георгий Куница, выступающие в паре, занимали четвертое место на этапе Гран-при России в Омске и пятое в Москве.

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