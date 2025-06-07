Сожми Солнце ради науки: топ-8 необычных фактов о Вселенной

Космос полон удивительных фактов, которые кажутся неправдоподобными, но это реальность. Например, если бы Солнце было размером с футбольный мяч, Земля выглядела бы как булавочная головка в 25 метрах от него, а ближайшая звезда оказалась бы на расстоянии 7000 километров.