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Царьград

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Сожми Солнце ради науки: топ-8 необычных фактов о Вселенной

Сожми Солнце ради науки: топ-8 необычных фактов о Вселенной

Космос полон удивительных фактов, которые кажутся неправдоподобными, но это реальность. Например, если бы Солнце было размером с футбольный мяч, Земля выглядела бы как булавочная головка в 25 метрах от него, а ближайшая звезда оказалась бы на расстоянии 7000 километров.

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