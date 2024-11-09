Бахтиер Зайнутдинов: «Эдегор – ключевая фигура сборной Норвегии, а не Холанд. Он произвел сильное впечатление на меня. Просто мастер!»

Сборная Казахстана сыграла вничью 0:0 против команды Норвегии в матче Лиги наций. – После ничьей с Норвегией не появилось чувства гордости из-за того, что не позволили забить Холанду? – Гордиться прежде всего должны наши защитники, которые хорошо опекали форварда «Манчестер Сити», ничего не дали ему создать.
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