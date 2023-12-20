В Киеве подростки публично демонстрировали нацистскую символику

В Киеве возбуждено уголовное производство в связи с распространением нацистской символики. Как сообщила Киевская городская прокуратура, мониторинг медиапространства выявил видеозапись, на которой группа подростков в одном из жилых районов демонстрирует флаг с нацистскими символами.
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