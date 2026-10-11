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Иркутск Сегодня

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Ангарская городская детская больница № 1 отметила юбилей

Ангарчане отметили юбилей первой городской детской больницы. В честь этого 8 октября собрали торжественное мероприятие во Дворце культуры «Нефтехимик».

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