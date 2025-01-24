Профориентационное мероприятие ´Профессиональная суббота´.

18.01.25 в учреждении образования ´Бобруйский государственных аграрно-экономический колледж´ в рамках профориентационного мероприятия ´Профессиональная суббота´ успешно прошел виртуальный тур по колледжу.
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