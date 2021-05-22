Что может повлиять на потерю слуха: ответ врачей

Современный человек находится в постоянном окружении мира звуков. Звуковые колебания нашей бытовой техники, звуки за окном нами практически не ощущаются, так как они не превышают комфортной громкости для слуха - уровня до 65 дБ, передает newsyou.
Современный человек находится в постоянном окружении мира звуков. Звуковые колебания нашей бытовой техники, звуки за окном нами практически не ощущаются, так как они не превышают комфортной громкости для слуха - уровня до 65 дБ, передает newsyou.
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