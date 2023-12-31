«КП»: Киркорова и Лолиту уберут из эфира Первого канала и ВГТРК

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) и Первый канал решили убрать из эфиров народного артиста РФ, певца Филиппа Киркорова и певицу Лолиту Милявскую, сообщает «Комсомольская правда».
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