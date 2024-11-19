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Петербургский дневник

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СNN подтвердило удар Украины ракетами ATACMS по территории России

Системы ПВО отразили атаку Украина ударила по международно признанной территории России при помощи ракет большой дальности ATACMS американского производства, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

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