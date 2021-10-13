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Цирконы показали: у США больше нет преимущества в конвенциональных средствах вооружения

Цирконы показали: у США больше нет преимущества в конвенциональных средствах вооружения

Бедные наши «коллеги и партнёры», они всё гадают: то ли Путин такой тоталитарный, то ли он такой хитрый, то ли он византиец, а то ли КГБшник.

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