Цирконы показали: у США больше нет преимущества в конвенциональных средствах вооружения

Бедные наши «коллеги и партнёры», они всё гадают: то ли Путин такой тоталитарный, то ли он такой хитрый, то ли он византиец, а то ли КГБшник.
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