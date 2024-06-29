Добрый Мир
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Добрый Мир

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На глазах у всех Медведев назвал Шольца ливерной колбасой, канцлер в ярости - разбираемся

На глазах у всех Медведев назвал Шольца ливерной колбасой, канцлер в ярости - разбираемся

Сегодня 231 прочитал Приветствую всех на нашем канале, где мы обсуждаем самые острые и пикантные моменты мировой политики с изрядной долей сарказма и дерзости.

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