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EBioMedicine: наследственность определяет силу похмельного синдрома

EBioMedicine: наследственность определяет силу похмельного синдрома

Исследователи из университета в Калифорнии, США, выяснили, что люди, у которых присутствуют редкие варианты фрагментов ДНК, известных как однонуклеотидные полиморфизмы (SNP), часто сталкиваются с тяжелыми похмельями после употребления алкоголя.

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