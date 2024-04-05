EBioMedicine: наследственность определяет силу похмельного синдрома

Исследователи из университета в Калифорнии, США, выяснили, что люди, у которых присутствуют редкие варианты фрагментов ДНК, известных как однонуклеотидные полиморфизмы (SNP), часто сталкиваются с тяжелыми похмельями после употребления алкоголя.