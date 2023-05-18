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Лицом вышли: штрафы за незаконный сбор биометрии увеличат впятеро

Лицом вышли: штрафы за незаконный сбор биометрии увеличат впятеро

В России в пять раз увеличат штраф за незаконный сбор биометрии. Законопроект об административном наказании за размещение таких данных в Единой биометрической системе (ЕБС) без согласия граждан получил поддержку кабмина, выяснили «Известия».

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