Год судили и простили? Дело хозяина скандального мигрантского рынка неожиданно закрыто

РР Русский Россиянин Спрашивается, почему наша власть, депутаты, правительство, президент, не несут никакой ответственности за то что они привели, всё это в такое состояние, это что у нас за анархия то такая, полная, не справляются, пусть освобождают свои должности, сколько же можно терпеть диверсантов во власти ?!

Владимир Алтайцев уже нет сил для возмущения продажностью судей и адвокатов