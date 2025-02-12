ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 361 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Балаев
    Найти и расстрелять!  Пилосяна за убийство, следователя за содействие преступлению и связь с бандитами.Герой СВО вступил...
  • vitaly yanushkevich
    Когда же, наконец, чиновники нажрутся, сколько можно терпеть это, все законы для себя, родимых, для них слово ,, наро...Год судили и прос...
  • Владимир Тамбасов
    Скажите об этом Путину!Герой СВО вступил...

Год судили и простили? Дело хозяина скандального мигрантского рынка неожиданно закрыто

Год судили и простили? Дело хозяина скандального мигрантского рынка неожиданно закрыто

Русский компас Фото: 74.ru. Судимого уже несколько раз (рецидивиста, получается) Ривожидина Махмадова отпустили на все четыре стороны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
РР
Русский Россиянин
Спрашивается, почему наша власть, депутаты, правительство, президент, не несут никакой ответственности за то что они привели, всё это в такое состояние, это что у нас за анархия то такая, полная, не справляются, пусть освобождают свои должности, сколько же можно терпеть диверсантов во власти ?!
Ответить
6 час.
Владимир Алтайцев
уже  нет сил  для  возмущения  продажностью  судей  и адвокатов
Ответить
4 час.
vitaly yanushkevich
Когда же, наконец, чиновники нажрутся, сколько можно терпеть это, все законы для себя, родимых, для них слово ,, народ&quot; служит как обзывательство, когда же Бастрыкин и Белоусов оторвут их от этой кормушки? Без права вновь занимать места в правительстве, судя по их имениям, по многим тюрьма плачет и давно
Ответить
2 час.
наверх