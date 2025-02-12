Русский компас Фото: 74.ru. Судимого уже несколько раз (рецидивиста, получается) Ривожидина Махмадова отпустили на все четыре стороны.
Год судили и простили? Дело хозяина скандального мигрантского рынка неожиданно закрыто
Комментарии
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РР
Русский Россиянин
Спрашивается, почему наша власть, депутаты, правительство, президент, не несут никакой ответственности за то что они привели, всё это в такое состояние, это что у нас за анархия то такая, полная, не справляются, пусть освобождают свои должности, сколько же можно терпеть диверсантов во власти ?!
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6 час.
Владимир Алтайцев
уже нет сил для возмущения продажностью судей и адвокатов
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4 час.
vitaly yanushkevich
Когда же, наконец, чиновники нажрутся, сколько можно терпеть это, все законы для себя, родимых, для них слово ,, народ" служит как обзывательство, когда же Бастрыкин и Белоусов оторвут их от этой кормушки? Без права вновь занимать места в правительстве, судя по их имениям, по многим тюрьма плачет и давно
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2 час.
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