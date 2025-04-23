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МИД РФ: Россия не против мигрантов, но за порядок и безопасность

МИД РФ: Россия не против мигрантов, но за порядок и безопасность

САМАРКАНД, 23 апреля, ФедералПресс. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что одной из приоритетных задач миграционной политики страны остается предотвращение формирования преступных тенденций среди трудовых мигрантов.

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