Студенты университета транспорта на Образцова разработали уникальную компьютерную игру-симулятор

Команда студентов Академии «Высшая инженерная школа» РУТ (МИИТ) в Марьиной роще разработала компьютерную игру-симулятор, которая позволяет в виртуальной среде увидеть последствия тех или иных принимаемых управленческих решений.
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