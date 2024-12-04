Признаки плоскостопия у детей

Дедушка Рубус узнал у врача об этом особенном строении стопы. 123RF/legion-media.ru Этот материал нам помогли подготовить врач травматолог-ортопед клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Демина Евгения Михайловна и герой мультсериала «Дракошия» Дедушка Рубус.
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