Признаки плоскостопия у детей

Дедушка Рубус узнал у врача об этом особенном строении стопы. 123RF/legion-media.ru Этот материал нам помогли подготовить врач травматолог-ортопед клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Демина Евгения Михайловна и герой мультсериала «Дракошия» Дедушка Рубус.