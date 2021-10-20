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Про "ужасы" Советского Союза лучше всех знают пенсионеры

Про "ужасы" Советского Союза лучше всех знают пенсионеры

автор - Степановна: пенсия или жизнь Про Советский Союз говорят и пишут много неправды, привирают, домысливают.

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Татьяна Галамба
"Соглашусь: не было кафешек на каждом углу. " - да ладно. Только сегодня вспоминали годы студенчества. В радиусе квартала - кафетерий от швейной фабрики, кондитерская "Лакомка", кулинария, пельменная,. 2 ресторана, которые днем работали как кафе, столовая поликлиники(для всех). Немного подальше - блинная. И это не считая буфета в общежитии и столовой.
ЛАНА Я
Ужасы ,и не просто ужасы,а сплошные ужасы-это то что происходит сейчас во всех сферах жизнедеятельности РФ.А в советское время -было счастье жизни,созидание,дружба -и просто полноценная жизнь !
Vasily Golov
Что богатый ресурсами ССР не построил канализацию в селе, довел газификацию населения чуть более 53%. На Украине 87% в городе 63% на селе.Ради дружбы все Украине.Не построил дорог на селе.на Украине 85% таких дорог с твердым покрытием.Тогда много централизации было. Тогда банки следили за использованием бюджетных денег.Форма 5 давала право банкам не давать деньги без обязательства на поставку вычислительной техники с указанием поставщика,не перечислит деньги шараге на строительство.Договор со стройконторой предоставь.Помню предприятие подарила городской больницы аппарат УЗИ. Проблема.Надо не дарить,а передовать с баланса на баланс.Это означает,надо было аппарат импортный ввести в эксплуатацию,потом составить акт передачи,больница должна ввести в эксплуатацию.Следил таможник.Его надо было найти.Сегодня купили Томограф,но для него в больнице нет помещения.не проходит через двери.Год лежал на складе.
Александр Потеряев
Насчёт шнурков бечевка не помню , но такое вполне могло быть, а вот очки на изоленте были в то время ,просто народ чаще ремонтом занимался.
NVS66 SergeiShulepov
Дужки очков на резинке была, чтоб не спадывали.
Лариса Сергеевна
даже у бабушки такого не было
Александр Потеряев
Я же не говорю, что все поголовно так ходили. Но в советское время .Было я износил кроссовки в буквальном смысле до дыр и сказал, что буду выбрасывать и меня парень попросил отдать ему . А сейчас у нас возле подъезда выставили кучу женской обуви ,практически новой и не в полиэтиленовых кульках у в коробках каждая пара и эта обувь стояла наверное сутки пока её не разобрали. Если бы в советское время такую в магазин выкинули была бы потасовка и очередь.
Лариса Сергеевна
Я не знаю. Сейчас хорошую обувь купить сложно и очень дорого. Выставлять у подъезда вряд ли будут. Только если дешовую низкого качества. Её не жалко
Александр Потеряев
Вроде смотрелась не плохо . И скорей всего самую дорогую хозяйка естественно оставила себе. Но её там было столько, что даже при низком качестве хватило бы надолго ( она была не сношена) . То, что обувь стало нормальную купить по бюджетной цене сложней согласен. Но ходить стало в ней удобней , выглядит лучше , но с долговечностью да бывает, что хватает на пару тройку сезонов , а сандалии последние всего сезон протянули .
Лариса Сергеевна
А хозяйка то жива, или это посмертно выложили? А про пару-тройку, это вы преувеличили. Это если ЕССО, но и стоит эта обувь хорошо
Николай Романов
СССР- это была Сила. А сила была в правде. А правда заключалась в том, что Государство любила свой народ. Народ отвечал взаимностью. Все ходили гости друг к другу. Жили весело и гордились своей страной. Не было безработных и нищих. Показывали замечательные фильмы. Добрые передачи. Не было в СМИ разговоров про насилие, наркоманию, терроризм, бандитизм. Грузины, евреи, украинцы , беларуссы, казахи, узбеки, таджики, русские и.т.д. были братьями и сестрами. Вот что такое был СССР.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Дядя ты про Новочеркаск забыл
gln0754 Семина
Единственно что мне не нравилось, сплошная уравниловка,ты работаешь от всей души,а тебе за спиной- дураков работа любит,это было,у многих одинаковая мебель,в подобной квартире...Вот здесь должно было изменение, дефицит товара был,но одевались лучше и красивее чем нынешнее время,питались натуральными продуктами,и редко увидишь молодого человечка полного все просто красавцы, пили газировку,квас с одного стакана и никто не думал о заразе,ее и не было да и жили мы при при Коммунизме. Был полноценный отдых,режим работы никто не перетруждался.Шли домой с радостным настроением,а сейчас все злые уставшие.
Сергей К
А ты забыл про Чечню, например. Куда круче Новочеркасска.
ГусЕна
Мы и сейчас ходим в гости. И гостинцем приносим икру
Георгий Михалев
Но есть разница, в совке черную икру банками носили, в теперь, в лучшем случае, кабачковую.)))
Александр Потеряев
Возможно дядя считает, что их любя расстреливали, А ещё в Кампучии очень любили свой народ.
Александр Потеряев
Насчёт пили из одного стакана и никто не думал о заразе. Люди разные моя мама учителем была и естественно предостерегала от такого питья ( я всё равно пил, но старался мать стакан лучше ) Потом купил складной стакан ,но там много воды проливалось. Вам повезло, Вы были партийным чинушей или мясником вот Вы и пожили при коммунизме , а основная часть народа всё же платила за товары и работала.
Михаил Молчев
Нынешние хулители СССР о нем читали в википедии, сами, в силу молодости, в СССР не жили. Да, сложности тогда были, но не такие, как сейчас. С СССР считались во всем мире, а сейчас только ленивый не плюнет в сторону теперешней России. А наш "президент" боится ответить, как ответил бы СССР. Об образовании, здравоохранении лучше помолчать, они разрушены почти полностью. Промышленность, особенно, высокотехнологичная, доживает последние дни...А скорее, уже скончалась. В СССР мы не боялись завтрашнего дня, а сейчас...
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
У меня студента ВУЗа в 1987 гг в месяц выходило 600р потом перестал считать...но купить на эти день было нечего
Александр
Заврался,дорогой.От и до.
Александр Потеряев
А почему Вы каетесь перед михаилом ? Михаил, что батюшка теперь ?
Александр
А где я каялся?Я и слова такого не знаю.
Anatoli Ryabenko
Мне 86 лет и я с удовольствием вспоминаю жизнь при СССР. Сейчас жизнь при капитализме: богатые живут плохо из-за страха потерять наворованное, бедные живут плохо потому что их труд грабят богатые. Все в целом живут плохо: страх за жизнь, экономия во всём, мечта хоть что то спиздить, бесперспективность, ненависть к окружающему миру.
Николай Николаевич
На хохляндии так плохо? Все боятся? Или все воруют?
ЛАНА Я
Если бы мы сейчас жили при капитализме,то было бы не так уж и плохо(страны Запада-пример).А мы живем при дичайшем его проявлении ,коррупции и бандитизме!
Сергей К
Вот есть в Ваших словах правда. Капитализм - отмазка. А реально - физ знает что.
Лариса Сергеевна
так это к вам вопрос
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
вспоминай как пенис стоял?
Александр Потеряев
Странно, что у Вас и 86 лет мечта осталась,хотя и весьма своеобразная.
Евгений Благородный
Моя бабушка с 24 рулями пенсии проклинала СССР. И таких в стране было очень много.
ЛАНА Я
У моей мамы 1921 года рождения,учителя пенсия была 120 рублей. Кем была Ваша бабушка?
Николай Николаевич
Дед железнодорожник,участник ВОВ,пенсия 34 рубля,бабушка колхозница,пенсия 24 рубля. Оба до пенсии в 120 рублей просто не дожили. Бабушка умерла в 1972,дедушка в 1974 году.
ЛАНА Я
Могу поверить,что пенсия в колхозе была 24 рубля,но чтобы у железнодорожника пенсия была 34 рубля-никогда не поверю.Моя мать вела много часов в школе и в 1966 уже имела зарплату 260 рублей.На пенсию вышла в 1976 году (120 руб. пенсия).Мой дядя в это же время тоже вышел на пенсию .Он был машинистом паровоза на железной дороге.Пенсия у него была тоже 120 рублей.Его жена на работала,но ей доплачивали 15 рублей.
sawa beli
Конечно жалко,но всё-таки раньше жили лучше(есть статистика опроса)
Николай Николаевич
Конечно. Только бабушке прожить на такую пенсию(она вдова участника ВОВ) было невозможно. И каждый день она возила 40-литровые бидоны с молоком на приемный пункт. Но однажды какой-то е..нутик близко подъехал к лошади и нажал на клаксон. Лошадь испугалась,дернулась и опрокинула телегу. Еб.нутик струсил и уехал. А бабушка одна поднимала телегу,потом бидоны,через 3 месяца она умерла. А еб.нутики всегда жили хорошо при любой власти. Чего им сделается? Ума нет,совести нет. Это вам информация к статистике и опросам.
Николай Николаевич
Повторю для глупых. Мои дед и бабка не дожили до этих пенсий. И ещё. Вышел на пенсию в 1976. Значит,родился в 1916. На фронте был? Тогда откуда 120. Стажа-то не было. Понимаю,фантазия богатая. Но есть ещё и математика. А вы знаете,как в Союзе считался стаж? Впрочем о чем это я? И с кем?
gln0754 Семина
Да в коллективе были пенсионеры,мы им завидовали у их была пенсия выше ,чем у молодого специалиста, а в чем ходили на это не надо говорить,сейчас молодежь так одета особенно девушки,просто думаешь забыли,что они девушки,парни порой лучше одеты.
Сергей К
И сейчас полно недоволных. Тем более, пенсионеров.
NVS66 SergeiShulepov
С вашей бабушкой просто частный случай, не статистика
sawa beli
А мой дед прошло всю войну,сын его погиб в первом бою 1943,жена умерла 1943.Дед имеет много наград главная Орден красной Звезды И так далее.А ему на домик прибили красную звездочку вот и всё.Но в общем и образование И так далее,всё было неплохо.яможно поспрошать людей как сейчас живется
amv07
а почему она вела много уроков не кому было работать или хотела больше заработать, и когда Вышла на пенсию какую получала сразу и осталась ли работать на пенсии.
Лариса Сергеевна
а моя бабушка на пенсии жила хорошо. Еще и копила, и внукам подкидывала
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
ветераны вермахта получают пенсию за участие в ВМВ и пенсию за работу + плюшки
Лариса Сергеевна
для глупых. Моя бабушка на фронте не была. Подросла, работала на жд. Давайте дальше фантазируйте
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
пенсии ,лучший пенсионер это был тот кто вышел на пенсию и умер на следующий день.Сравните пенсионера в США и СССР
ГусЕна
Моя бабушка получала 16 руб 40 коп. В 1978 гг
ГусЕна
Вранье. Медсестра а 1976 году получала 86 ркб
amv07
не доодевались, не доедали, не догуливалаи, но копили внучатам а иногда и детям перепадало ,у многих бабушки так делали и сейчас делают, я бы сказал за наших хороших Бабушек гип-гип-ура!
ГусЕна
Перестала бухать???
ГусЕна
Если тебе 70+ , твоя бабка точно должна была быть аак или иначе связпна с войной...
sawa beli
Это что за шавка рот открыла,по ответу видать туповат…
Лариса Сергеевна
моя, слава Богу, прожила дольше. Не нуждалась
Сергей К
Наверное вообще никогда нигде не работала Ваша бабушка. У моего папы пенсия была 132 руб. В это же время. У мамы маленькая - только 80 руб. Названной Вами цифры никогда не встречал, и не верю, что это правда. Публику раззодорить?
Георгий Михалев
От того, что мы сейчас будем расхваливать жизнь в совке, реальное положение дел, ретроактивно, не изменится. А реальная жизнь в совке была отвратительная, нищая, лишенная средств первой необходимости, дефицит на все, разрешительные законы, что означало, все нельзя, можно только то, что разрешили, взяточничество, воровство, чиновничий беспредел. Вонючие столовые и кафе, в народе называли рыгаловки. Хорошо жилось только партийным, профсоюзным деятелям и чиновникам высшего звена. Народ никого не интересовал. Любое выражение недовольства, расценивалось, как измена родине, предательство идеалов коммунизма. Короче, жизнь была полное говно.
ваня ваня
где ты интересно и когда жил?
Георгий Михалев
Там же где и ты, в совке, только врать не обучен.
Александр Иванов
Ну еще один либерастопиндосятина не живший в СССР, рассуждает о том что не видел!!
gln0754 Семина
Не правда критиковать и сейчас можно, человек был защищенный, что позволяла элита...,то на сегодняшний день взгляните у нас появилось крепостное право на телевидении загляните,как управляют "государыни" (из грязи да в князи) простым народом. И терпят,в наше время этого не было, просто не надо от хорошего отмахиваться,нужно все хорошее взять из нажитого, и что то изменять в лучшее,от чего то отказаться да я согласна. Но поныкать историю не надо. Мои внуки и это время осудят.
Сергей К
Да ну. Про измену Родины - точно врете. Крайне редко это было, и это сложно было заслужить. Насчет вонючих столовых и кафе - а ты съезди в Нью Йорк. Вот уж где вонища. Настоящая. Наши кафешки из СССР покажутся в сравнении раем. И сейчас у многих людей жизнь трудная. И что такое средства первой необходимости - понять трудно. Бумаги туалетной не было? Так и традиции такой не было. Может это следствие прошедшей войны? Простота нужна была для выживания. И надо понимать, что от Российской империи нам досталось преимущественно сельское население. С туалетами на улице. И куда там вообще унитаз поставишь? Его же надо в канализацию подключать. А про биде и не говорю. вообще Взяточничества сейчас нет. Коррупция сейчас. Это другой уровень.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
пенсионеры участники ВМВ жили хуже чем во всех странах участниках ВМВ!
Лариса Сергеевна
у тебя и без обучнения отлично получается
Виталий
Весь текст - брехня и даже хуже. Если бы жил в те времена, такого бы не написал. Ты в лучшем случае гадкий провокатор.
amv07
Вам про политические статьи и рыгаловки а Вы про какой то Нью ёрк , сами то там были, а насчёт понимания так по всему миру население в основном сельским было, а на Руси хватало мануфактур, и горняцкое дело не на последнем месте было, а в конце 19 века уже Энгельс отмечал что Россия очень хорошо потрудились над созданием своей промышленности, про туалеты .....что сказать то хотели, в Европе кое где и сейчас их просто нет, про лживые Лозунги что Советская власть создала промышленность это каждый школьник слышал, но почему скрывали что она достраивалась на деньги Мировых Буржуинов.
Сергей К
В Нью-Йоке бывал. И правда, вонь там страшная. Не только в ресторанах, но и на улице издалека учуешь. Это народ наш привередливый. Им кажется, что вот там... Здорово! А там тоже говно. Населения в США и Европе сельским давно быть перестало. Раньше урбанизация там произошла. Не утверждаю, что это хорошо. Вот в Англии, например, просто сельское хозяйство прокормить большое выросшее население не могло. Было полу-голодное состояние. И во многом по этой причине промышленность стала развиваться. Они нашли для себя такой выход. А у России не было такого уж тяжелого положения. Никто не скрывал, что промышленность строилась на деньги мировых буржуев. Но это же не благотворительная деятельность буржуев. Выгодно им было строить в России, хорошие условия предложили. Обычный инвестиционный процесс. Им хорошо заплатили. А что, велосипед с ноля придумывать? Это же глупо. С таким подходом - разоришься. Придумывать надо то, чего еще на свете нет. А если есть - так выгоднее просто заплатить, и построят.
Георгий Михалев
В таком случае ты дебил, или из семейки партноменклатуры с госдачами, спецмагазинами и премиями.
Сергей К
А что Вы удивляетесь? Часто слышу - "я сделала ремон"т. А как сделала? Наняла того, кто сделает. Ну- вот так делают... Организуют, сноровку и сообразительность проявляют. Это же тоже не на печи сидеть...
Георгий Михалев
Это ты о себе, ублюдок коммунячий?
Виталий
Тебе это определение больше подходит. Я жил и работал, как все в Союзе. Сравнивать не с чем было, но доволен.
Георгий Михалев
Фигню не несите в люди. Крепостное право было в совке, вспомните, когда колхозникам паспорта выдали и в городе прописка решала все, плюс бесконечная очередь на квартиру. Так всежизнь и пашеш как крепостной, никуда не можешь деться.
Георгий Михалев
На х.й мне Yью Йорк? Я что, совковый общепит, вонючий не помню?
Георгий Михалев
Да весь народ жил хуже, чем в побежденных странах. Нищие, голодные, слегка одетые, в "шикарных" двухкомнатных хрущевках по три семьи.
Георгий Михалев
Вот именно, ты жил и работал как все, т.е х.и валял, на теме сидел.
ГусЕна
В совке все такие-оскорблять несогласных с мнени ем быдла
Виталий
Оценка прошлого с дивана нынешнего. Бедновато у вас со знаниями.
Георгий Михалев
Зато у вас фантазии разыгрались.
Георгий Михалев
Ты, низкосрущий тушканчик, мои трусы тебе кальсонами будут. Когда ты у мамки в пупке ковырялся, я уже на паровозе катался.
Лариса Сергеевна
это вы про свой текст?
Лариса Сергеевна
а зачем вы в вонючие места ходили? Даже интересно
Лариса Сергеевна
Как сложно было вам жить. Жалко вас
Виталий
Поумнее можешь быть или клиника?
Лариса Сергеевна
вашу клинику я не знаю. Если не поделитесь
Александр Потеряев
Разные были столовые бывали и неплохие . К тому же я так понял Вы сравниваете те столовые с современными кафе , естественно кафешки получше будут.
Георгий Михалев
Да, для партноменклатуры были столовые получше)))
Александр Потеряев
Я с ними и не сравнивал они реально жили при коммунизме. Но реально столовые были разные. Студенческая столовая у нас была неплохая. А вот поехал на базу в горах так там реально тошниловка. В прямом смысле я себя чувствовал не очень и когда заходил в столовку один запах тошноту вызывал.
Сергей К
А вот полезно съездить! Для тебя же Америка идеал? Вот съезди и понюхай, что людям предлагаешь! Говно...
Сергей К
Что-то не помню нищих и голодных. Вранье! Более того - СССР быстрее всех восстановил экономику после войны. И довольно долго СССР опережал по качеству жизни Европу. Скисать он начал в конце 60-х. И к 80-м разница действительно стала очевидной. Но если иметь в виду ФРг, то тут очень постарались американцы. В войне США вообще не пострадали, но разбогатели. И они много вложили в ФРГ - в пику СССР. Так что - не сами немцы, не сами... И ведь население ФРГ не было большим. Поднять уровень жизни при желании было несложно.
Сергей К
Ой. А сама то чего как быдло...? И какого черта быдлом обзываешься? Хамка. С привоза ииз Одессы.
Сергей К
Про пенсионеров участников ВМВ - треп! Знал я нескольких пенсионеров, у нас. Жили неплохо. А тех ВООБЩЕ НЕ ЗНАЛ. А ты откуда знать можешь, как они жили? Брехня по заданию партии?
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
могу подсказать адресок. сартир как в СССР
gln0754 Семина
Не надо далеко ехать и сейчас подобие в городе Волоколамске на железнодорожном вокзале.
Сергей К
Сейчас ничего подобного нет! Если приперло - бежишь где-нибудь под елочки. А где еще спрятаться? А там все засрано...
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
ты где живешь засранец? КэФэЦэ и макдаков пицерии ТРЦ на каждом углу
Сергей К
Ну и при чем здесь СССР? Такая "культура" сложилась у нас исторически. Население почти все было крестьянским, еще совсем недавно. Страна большая и разбросанная. Канализацию во многих деревнях сделать трудно или невозможно, она и сейчас еще не везде есть. Это обстоятельство влияет на массовую культуру и привычки населения. Для сравнения. В США очень давно уж сельского населения только процентов 5. В основном народ давно уже живет в городишках. С канализацией там все решается просто. И поэтому привычки населения - другие. Но точно тоже с туалетами было в США несколько раньше. И как только сельское население почти пропало, так и проблема туалетная пропала. И у нас процесс идет в том же направлении. Только время еще не пришло. С СССР, коммунизмом это вообще никак не связано. Это - исторические особенности России. Большие необъятные просторы - это большой плюс России. Но этот плюс имеет и вот такие следствия- люди привыкли жить на просторах. Культура соответствующая. А туалетов то на просторах огромных - нет.... И это влияет на менталитет...
Сергей
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
У тебю моск пеструхина
Сергей К
Что за оскорбления? Сама засранка! Кафешек и пиццерий у нас действительно много. Макдаки всякие - не популярны. Ну и что?
Сергей К
Да в любой стране - пошарив - найдешь такие сральники, а то и хуже. А если приезжаешь как турист - то конечно исключительные места жопу пристроить к твоим услугам!
Сергей К
ух -- не знаю кто такой пеструхин. Не надо клинья бить, я женат.
ваня ваня
свой адрес не свети

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