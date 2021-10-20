Про "ужасы" Советского Союза лучше всех знают пенсионеры

Темы дняПро "ужасы" Советского Союза лучше всех знают пенсионеры автор - Степановна: пенсия или жизнь Про Советский Союз говорят и пишут много неправды, привирают, домысливают.Вернуться к статье17521НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТатьяна Галамба"Соглашусь: не было кафешек на каждом углу. " - да ладно. Только сегодня вспоминали годы студенчества. В радиусе квартала - кафетерий от швейной фабрики, кондитерская "Лакомка", кулинария, пельменная,. 2 ресторана, которые днем работали как кафе, столовая поликлиники(для всех). Немного подальше - блинная. И это не считая буфета в общежитии и столовой.ЛАНА ЯУжасы ,и не просто ужасы,а сплошные ужасы-это то что происходит сейчас во всех сферах жизнедеятельности РФ.А в советское время -было счастье жизни,созидание,дружба -и просто полноценная жизнь !VGVasily GolovЧто богатый ресурсами ССР не построил канализацию в селе, довел газификацию населения чуть более 53%. На Украине 87% в городе 63% на селе.Ради дружбы все Украине.Не построил дорог на селе.на Украине 85% таких дорог с твердым покрытием.Тогда много централизации было. Тогда банки следили за использованием бюджетных денег.Форма 5 давала право банкам не давать деньги без обязательства на поставку вычислительной техники с указанием поставщика,не перечислит деньги шараге на строительство.Договор со стройконторой предоставь.Помню предприятие подарила городской больницы аппарат УЗИ. Проблема.Надо не дарить,а передовать с баланса на баланс.Это означает,надо было аппарат импортный ввести в эксплуатацию,потом составить акт передачи,больница должна ввести в эксплуатацию.Следил таможник.Его надо было найти.Сегодня купили Томограф,но для него в больнице нет помещения.не проходит через двери.Год лежал на складе.Александр ПотеряевНасчёт шнурков бечевка не помню , но такое вполне могло быть, а вот очки на изоленте были в то время ,просто народ чаще ремонтом занимался.NVS66 SergeiShulepovДужки очков на резинке была, чтоб не спадывали.Лариса Сергеевнадаже у бабушки такого не былоАлександр ПотеряевЯ же не говорю, что все поголовно так ходили. Но в советское время .Было я износил кроссовки в буквальном смысле до дыр и сказал, что буду выбрасывать и меня парень попросил отдать ему . А сейчас у нас возле подъезда выставили кучу женской обуви ,практически новой и не в полиэтиленовых кульках у в коробках каждая пара и эта обувь стояла наверное сутки пока её не разобрали. Если бы в советское время такую в магазин выкинули была бы потасовка и очередь.Лариса СергеевнаЯ не знаю. Сейчас хорошую обувь купить сложно и очень дорого. Выставлять у подъезда вряд ли будут. Только если дешовую низкого качества. Её не жалкоАлександр ПотеряевВроде смотрелась не плохо . И скорей всего самую дорогую хозяйка естественно оставила себе. Но её там было столько, что даже при низком качестве хватило бы надолго ( она была не сношена) . То, что обувь стало нормальную купить по бюджетной цене сложней согласен. Но ходить стало в ней удобней , выглядит лучше , но с долговечностью да бывает, что хватает на пару тройку сезонов , а сандалии последние всего сезон протянули .Лариса СергеевнаА хозяйка то жива, или это посмертно выложили? А про пару-тройку, это вы преувеличили. Это если ЕССО, но и стоит эта обувь хорошоНРНиколай РомановСССР- это была Сила. А сила была в правде. А правда заключалась в том, что Государство любила свой народ. Народ отвечал взаимностью. Все ходили гости друг к другу. Жили весело и гордились своей страной. Не было безработных и нищих. Показывали замечательные фильмы. Добрые передачи. Не было в СМИ разговоров про насилие, наркоманию, терроризм, бандитизм. Грузины, евреи, украинцы , беларуссы, казахи, узбеки, таджики, русские и.т.д. были братьями и сестрами. Вот что такое был СССР.ИИЗРАЭЛЬХЭНДСДядя ты про Новочеркаск забылgln0754 СеминаЕдинственно что мне не нравилось, сплошная уравниловка,ты работаешь от всей души,а тебе за спиной- дураков работа любит,это было,у многих одинаковая мебель,в подобной квартире...Вот здесь должно было изменение, дефицит товара был,но одевались лучше и красивее чем нынешнее время,питались натуральными продуктами,и редко увидишь молодого человечка полного все просто красавцы, пили газировку,квас с одного стакана и никто не думал о заразе,ее и не было да и жили мы при при Коммунизме. Был полноценный отдых,режим работы никто не перетруждался.Шли домой с радостным настроением,а сейчас все злые уставшие.СКСергей КА ты забыл про Чечню, например. Куда круче Новочеркасска.ГусЕнаМы и сейчас ходим в гости. И гостинцем приносим икруГМГеоргий МихалевНо есть разница, в совке черную икру банками носили, в теперь, в лучшем случае, кабачковую.)))Александр ПотеряевВозможно дядя считает, что их любя расстреливали, А ещё в Кампучии очень любили свой народ.Александр ПотеряевНасчёт пили из одного стакана и никто не думал о заразе. Люди разные моя мама учителем была и естественно предостерегала от такого питья ( я всё равно пил, но старался мать стакан лучше ) Потом купил складной стакан ,но там много воды проливалось. Вам повезло, Вы были партийным чинушей или мясником вот Вы и пожили при коммунизме , а основная часть народа всё же платила за товары и работала.Михаил МолчевНынешние хулители СССР о нем читали в википедии, сами, в силу молодости, в СССР не жили. Да, сложности тогда были, но не такие, как сейчас. С СССР считались во всем мире, а сейчас только ленивый не плюнет в сторону теперешней России. А наш "президент" боится ответить, как ответил бы СССР. Об образовании, здравоохранении лучше помолчать, они разрушены почти полностью. Промышленность, особенно, высокотехнологичная, доживает последние дни...А скорее, уже скончалась. В СССР мы не боялись завтрашнего дня, а сейчас...ИИЗРАЭЛЬХЭНДСУ меня студента ВУЗа в 1987 гг в месяц выходило 600р потом перестал считать...но купить на эти день было нечегоАлександрЗаврался,дорогой.От и до.Александр ПотеряевА почему Вы каетесь перед михаилом ? Михаил, что батюшка теперь ?АлександрА где я каялся?Я и слова такого не знаю.Anatoli RyabenkoМне 86 лет и я с удовольствием вспоминаю жизнь при СССР. Сейчас жизнь при капитализме: богатые живут плохо из-за страха потерять наворованное, бедные живут плохо потому что их труд грабят богатые. Все в целом живут плохо: страх за жизнь, экономия во всём, мечта хоть что то спиздить, бесперспективность, ненависть к окружающему миру.Николай НиколаевичНа хохляндии так плохо? Все боятся? Или все воруют?ЛАНА ЯЕсли бы мы сейчас жили при капитализме,то было бы не так уж и плохо(страны Запада-пример).А мы живем при дичайшем его проявлении ,коррупции и бандитизме!СКСергей КВот есть в Ваших словах правда. Капитализм - отмазка. А реально - физ знает что.Лариса Сергеевнатак это к вам вопросИИЗРАЭЛЬХЭНДСвспоминай как пенис стоял?Александр ПотеряевСтранно, что у Вас и 86 лет мечта осталась,хотя и весьма своеобразная.Евгений БлагородныйМоя бабушка с 24 рулями пенсии проклинала СССР. И таких в стране было очень много.ЛАНА ЯУ моей мамы 1921 года рождения,учителя пенсия была 120 рублей. Кем была Ваша бабушка?Николай НиколаевичДед железнодорожник,участник ВОВ,пенсия 34 рубля,бабушка колхозница,пенсия 24 рубля. Оба до пенсии в 120 рублей просто не дожили. Бабушка умерла в 1972,дедушка в 1974 году.ЛАНА ЯМогу поверить,что пенсия в колхозе была 24 рубля,но чтобы у железнодорожника пенсия была 34 рубля-никогда не поверю.Моя мать вела много часов в школе и в 1966 уже имела зарплату 260 рублей.На пенсию вышла в 1976 году (120 руб. пенсия).Мой дядя в это же время тоже вышел на пенсию .Он был машинистом паровоза на железной дороге.Пенсия у него была тоже 120 рублей.Его жена на работала,но ей доплачивали 15 рублей.sawa beliКонечно жалко,но всё-таки раньше жили лучше(есть статистика опроса)Николай НиколаевичКонечно. Только бабушке прожить на такую пенсию(она вдова участника ВОВ) было невозможно. И каждый день она возила 40-литровые бидоны с молоком на приемный пункт. Но однажды какой-то е..нутик близко подъехал к лошади и нажал на клаксон. Лошадь испугалась,дернулась и опрокинула телегу. Еб.нутик струсил и уехал. А бабушка одна поднимала телегу,потом бидоны,через 3 месяца она умерла. А еб.нутики всегда жили хорошо при любой власти. Чего им сделается? Ума нет,совести нет. Это вам информация к статистике и опросам.Николай НиколаевичПовторю для глупых. Мои дед и бабка не дожили до этих пенсий. И ещё. Вышел на пенсию в 1976. Значит,родился в 1916. На фронте был? Тогда откуда 120. Стажа-то не было. Понимаю,фантазия богатая. Но есть ещё и математика. А вы знаете,как в Союзе считался стаж? Впрочем о чем это я? И с кем?gln0754 СеминаДа в коллективе были пенсионеры,мы им завидовали у их была пенсия выше ,чем у молодого специалиста, а в чем ходили на это не надо говорить,сейчас молодежь так одета особенно девушки,просто думаешь забыли,что они девушки,парни порой лучше одеты.СКСергей КИ сейчас полно недоволных. Тем более, пенсионеров.NVS66 SergeiShulepovС вашей бабушкой просто частный случай, не статистикаsawa beliА мой дед прошло всю войну,сын его погиб в первом бою 1943,жена умерла 1943.Дед имеет много наград главная Орден красной Звезды И так далее.А ему на домик прибили красную звездочку вот и всё.Но в общем и образование И так далее,всё было неплохо.яможно поспрошать людей как сейчас живетсяAamv07а почему она вела много уроков не кому было работать или хотела больше заработать, и когда Вышла на пенсию какую получала сразу и осталась ли работать на пенсии.Лариса Сергеевнаа моя бабушка на пенсии жила хорошо. Еще и копила, и внукам подкидывалаИИЗРАЭЛЬХЭНДСветераны вермахта получают пенсию за участие в ВМВ и пенсию за работу + плюшкиЛариса Сергеевнадля глупых. Моя бабушка на фронте не была. Подросла, работала на жд. Давайте дальше фантазируйтеИИЗРАЭЛЬХЭНДСпенсии ,лучший пенсионер это был тот кто вышел на пенсию и умер на следующий день.Сравните пенсионера в США и СССРГусЕнаМоя бабушка получала 16 руб 40 коп. В 1978 ггГусЕнаВранье. Медсестра а 1976 году получала 86 ркбAamv07не доодевались, не доедали, не догуливалаи, но копили внучатам а иногда и детям перепадало ,у многих бабушки так делали и сейчас делают, я бы сказал за наших хороших Бабушек гип-гип-ура!ГусЕнаПерестала бухать???ГусЕнаЕсли тебе 70+ , твоя бабка точно должна была быть аак или иначе связпна с войной...sawa beliЭто что за шавка рот открыла,по ответу видать туповат…Лариса Сергеевнамоя, слава Богу, прожила дольше. Не нуждаласьСКСергей КНаверное вообще никогда нигде не работала Ваша бабушка. У моего папы пенсия была 132 руб. В это же время. У мамы маленькая - только 80 руб. Названной Вами цифры никогда не встречал, и не верю, что это правда. Публику раззодорить?ГМГеоргий МихалевОт того, что мы сейчас будем расхваливать жизнь в совке, реальное положение дел, ретроактивно, не изменится. А реальная жизнь в совке была отвратительная, нищая, лишенная средств первой необходимости, дефицит на все, разрешительные законы, что означало, все нельзя, можно только то, что разрешили, взяточничество, воровство, чиновничий беспредел. Вонючие столовые и кафе, в народе называли рыгаловки. Хорошо жилось только партийным, профсоюзным деятелям и чиновникам высшего звена. Народ никого не интересовал. Любое выражение недовольства, расценивалось, как измена родине, предательство идеалов коммунизма. Короче, жизнь была полное говно.ВВваня ванягде ты интересно и когда жил?ГМГеоргий МихалевТам же где и ты, в совке, только врать не обучен.Александр ИвановНу еще один либерастопиндосятина не живший в СССР, рассуждает о том что не видел!!gln0754 СеминаНе правда критиковать и сейчас можно, человек был защищенный, что позволяла элита...,то на сегодняшний день взгляните у нас появилось крепостное право на телевидении загляните,как управляют "государыни" (из грязи да в князи) простым народом. И терпят,в наше время этого не было, просто не надо от хорошего отмахиваться,нужно все хорошее взять из нажитого, и что то изменять в лучшее,от чего то отказаться да я согласна. Но поныкать историю не надо. Мои внуки и это время осудят.СКСергей КДа ну. Про измену Родины - точно врете. Крайне редко это было, и это сложно было заслужить. Насчет вонючих столовых и кафе - а ты съезди в Нью Йорк. Вот уж где вонища. Настоящая. Наши кафешки из СССР покажутся в сравнении раем. И сейчас у многих людей жизнь трудная. И что такое средства первой необходимости - понять трудно. Бумаги туалетной не было? Так и традиции такой не было. Может это следствие прошедшей войны? Простота нужна была для выживания. И надо понимать, что от Российской империи нам досталось преимущественно сельское население. С туалетами на улице. И куда там вообще унитаз поставишь? Его же надо в канализацию подключать. А про биде и не говорю. вообще Взяточничества сейчас нет. Коррупция сейчас. Это другой уровень.ИИЗРАЭЛЬХЭНДСпенсионеры участники ВМВ жили хуже чем во всех странах участниках ВМВ!Лариса Сергеевнау тебя и без обучнения отлично получаетсяВиталийВесь текст - брехня и даже хуже. Если бы жил в те времена, такого бы не написал. Ты в лучшем случае гадкий провокатор.Aamv07Вам про политические статьи и рыгаловки а Вы про какой то Нью ёрк , сами то там были, а насчёт понимания так по всему миру население в основном сельским было, а на Руси хватало мануфактур, и горняцкое дело не на последнем месте было, а в конце 19 века уже Энгельс отмечал что Россия очень хорошо потрудились над созданием своей промышленности, про туалеты .....что сказать то хотели, в Европе кое где и сейчас их просто нет, про лживые Лозунги что Советская власть создала промышленность это каждый школьник слышал, но почему скрывали что она достраивалась на деньги Мировых Буржуинов.СКСергей КВ Нью-Йоке бывал. И правда, вонь там страшная. Не только в ресторанах, но и на улице издалека учуешь. Это народ наш привередливый. Им кажется, что вот там... Здорово! А там тоже говно. Населения в США и Европе сельским давно быть перестало. Раньше урбанизация там произошла. Не утверждаю, что это хорошо. Вот в Англии, например, просто сельское хозяйство прокормить большое выросшее население не могло. Было полу-голодное состояние. И во многом по этой причине промышленность стала развиваться. Они нашли для себя такой выход. А у России не было такого уж тяжелого положения. Никто не скрывал, что промышленность строилась на деньги мировых буржуев. Но это же не благотворительная деятельность буржуев. Выгодно им было строить в России, хорошие условия предложили. Обычный инвестиционный процесс. Им хорошо заплатили. А что, велосипед с ноля придумывать? Это же глупо. С таким подходом - разоришься. Придумывать надо то, чего еще на свете нет. А если есть - так выгоднее просто заплатить, и построят.ГМГеоргий МихалевВ таком случае ты дебил, или из семейки партноменклатуры с госдачами, спецмагазинами и премиями.СКСергей КА что Вы удивляетесь? Часто слышу - "я сделала ремон"т. А как сделала? Наняла того, кто сделает. Ну- вот так делают... Организуют, сноровку и сообразительность проявляют. Это же тоже не на печи сидеть...ГМГеоргий МихалевЭто ты о себе, ублюдок коммунячий?ВиталийТебе это определение больше подходит. Я жил и работал, как все в Союзе. Сравнивать не с чем было, но доволен.ГМГеоргий МихалевФигню не несите в люди. Крепостное право было в совке, вспомните, когда колхозникам паспорта выдали и в городе прописка решала все, плюс бесконечная очередь на квартиру. Так всежизнь и пашеш как крепостной, никуда не можешь деться.ГМГеоргий МихалевНа х.й мне Yью Йорк? Я что, совковый общепит, вонючий не помню?ГМГеоргий МихалевДа весь народ жил хуже, чем в побежденных странах. Нищие, голодные, слегка одетые, в "шикарных" двухкомнатных хрущевках по три семьи.ГМГеоргий МихалевВот именно, ты жил и работал как все, т.е х.и валял, на теме сидел.ГусЕнаВ совке все такие-оскорблять несогласных с мнени ем быдлаВиталийОценка прошлого с дивана нынешнего. Бедновато у вас со знаниями.ГМГеоргий МихалевЗато у вас фантазии разыгрались.ГМГеоргий МихалевТы, низкосрущий тушканчик, мои трусы тебе кальсонами будут. Когда ты у мамки в пупке ковырялся, я уже на паровозе катался.Лариса Сергеевнаэто вы про свой текст?Лариса Сергеевнаа зачем вы в вонючие места ходили? Даже интересноЛариса СергеевнаКак сложно было вам жить. Жалко васВиталийПоумнее можешь быть или клиника?Лариса Сергеевнавашу клинику я не знаю. Если не поделитесьАлександр ПотеряевРазные были столовые бывали и неплохие . К тому же я так понял Вы сравниваете те столовые с современными кафе , естественно кафешки получше будут.ГМГеоргий МихалевДа, для партноменклатуры были столовые получше)))Александр ПотеряевЯ с ними и не сравнивал они реально жили при коммунизме. Но реально столовые были разные. Студенческая столовая у нас была неплохая. А вот поехал на базу в горах так там реально тошниловка. В прямом смысле я себя чувствовал не очень и когда заходил в столовку один запах тошноту вызывал.СКСергей КА вот полезно съездить! Для тебя же Америка идеал? Вот съезди и понюхай, что людям предлагаешь! Говно...СКСергей КЧто-то не помню нищих и голодных. Вранье! Более того - СССР быстрее всех восстановил экономику после войны. И довольно долго СССР опережал по качеству жизни Европу. Скисать он начал в конце 60-х. И к 80-м разница действительно стала очевидной. Но если иметь в виду ФРг, то тут очень постарались американцы. В войне США вообще не пострадали, но разбогатели. И они много вложили в ФРГ - в пику СССР. Так что - не сами немцы, не сами... И ведь население ФРГ не было большим. Поднять уровень жизни при желании было несложно.СКСергей КОй. А сама то чего как быдло...? И какого черта быдлом обзываешься? Хамка. С привоза ииз Одессы.СКСергей КПро пенсионеров участников ВМВ - треп! Знал я нескольких пенсионеров, у нас. Жили неплохо. А тех ВООБЩЕ НЕ ЗНАЛ. А ты откуда знать можешь, как они жили? Брехня по заданию партии?ИИЗРАЭЛЬХЭНДСмогу подсказать адресок. сартир как в СССРgln0754 СеминаНе надо далеко ехать и сейчас подобие в городе Волоколамске на железнодорожном вокзале.СКСергей КСейчас ничего подобного нет! Если приперло - бежишь где-нибудь под елочки. А где еще спрятаться? А там все засрано...ИИЗРАЭЛЬХЭНДСты где живешь засранец? КэФэЦэ и макдаков пицерии ТРЦ на каждом углуСКСергей КНу и при чем здесь СССР? Такая "культура" сложилась у нас исторически. Население почти все было крестьянским, еще совсем недавно. Страна большая и разбросанная. Канализацию во многих деревнях сделать трудно или невозможно, она и сейчас еще не везде есть. Это обстоятельство влияет на массовую культуру и привычки населения. Для сравнения. В США очень давно уж сельского населения только процентов 5. В основном народ давно уже живет в городишках. С канализацией там все решается просто. И поэтому привычки населения - другие. Но точно тоже с туалетами было в США несколько раньше. И как только сельское население почти пропало, так и проблема туалетная пропала. И у нас процесс идет в том же направлении. Только время еще не пришло. С СССР, коммунизмом это вообще никак не связано. Это - исторические особенности России. Большие необъятные просторы - это большой плюс России. Но этот плюс имеет и вот такие следствия- люди привыкли жить на просторах. Культура соответствующая. А туалетов то на просторах огромных - нет.... И это влияет на менталитет...СергейИИЗРАЭЛЬХЭНДСУ тебю моск пеструхинаСКСергей КЧто за оскорбления? Сама засранка! Кафешек и пиццерий у нас действительно много. Макдаки всякие - не популярны. Ну и что?СКСергей КДа в любой стране - пошарив - найдешь такие сральники, а то и хуже. А если приезжаешь как турист - то конечно исключительные места жопу пристроить к твоим услугам!СКСергей Кух -- не знаю кто такой пеструхин. Не надо клинья бить, я женат.ВВваня ванясвой адрес не светиКомментировать
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