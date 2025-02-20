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Армия США провела на Аляске испытания «арктического» танка M10 Booker

Армия США провела на Аляске испытания «арктического» танка M10 Booker

Армия США провела холодные испытания легкого танка M10 Booker Combat Vehicle, чтобы закрыть пробел в возможностях американских войск действовать в условиях Крайнего Севера, 20 февраля сообщает The War Zone.

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