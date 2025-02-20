Армия США провела на Аляске испытания «арктического» танка M10 Booker

Армия США провела холодные испытания легкого танка M10 Booker Combat Vehicle, чтобы закрыть пробел в возможностях американских войск действовать в условиях Крайнего Севера, 20 февраля сообщает The War Zone.
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