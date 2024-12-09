«Ъ»: в России снизился объём досрочного погашения ипотеки

Объём досрочного погашения ипотеки в российских банках снизился до двухлетнего минимума. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информационный бюллетень ЦБ «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии