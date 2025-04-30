Пенсии, алименты и условия перевода денег – что изменится в жизни россиян с 1 мая 2025 года Евгения КомароваАлименты, ограничения на перевод денег, рост пенсий – это не единственное, что изменится в жизни россиян с 1 мая 2025 года.