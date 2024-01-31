В этом году отремонтируют Феодосийский музей древностей

В Республике Крым в рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») национального проекта «Культура» в 2024 году выделено более 43 млн рублей для капитального ремонта четырёх Домов культуры.