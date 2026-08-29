"Станет огромной катастрофой": Россия нашла кащеево яйцо Запада

Общественность часто требовала от российских военных ударов по центрам принятия решений на Украине.
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