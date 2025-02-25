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Царьград

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Минфин РФ продлевает льготную ипотеку для пострадавших в Белгородской области

Минфин РФ продлевает льготную ипотеку для пострадавших в Белгородской области

Министерство финансов России продлевает льготную ипотеку для жителей Белгородской области. Программа нацелена на помощь тем, чье жилье было повреждено в результате обстрелов и терактов.

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