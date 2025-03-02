❌ В Ленинском районе перекроют железнодорожный переезд 3 и 7 марта Будет перекрыт участок железнодорожного пути «Владиславовка — Багерово» в селе Ильичево с 06:00 до 23:00.
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❌ В Ленинском районе перекроют железнодорожный переезд 3 и 7 марта Будет перекрыт участок железнодорожного пути «Владиславовка — Багерово» в селе Ильичево с 06:00 до 23:00.