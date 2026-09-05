Собянин: до 2030 года в Москве построят еще 30 станций метро

Метро российской столицы расширится на 30 новых станций в ближайшие четыре года. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
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