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Собянин: до 2030 года в Москве построят еще 30 станций метро

Собянин: до 2030 года в Москве построят еще 30 станций метро

Метро российской столицы расширится на 30 новых станций в ближайшие четыре года. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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