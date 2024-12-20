Арденнский урок для американцев

Немецкие парашютисты едут на броне танка Тигр II во время наступления в Арденнах Общая ситуация Освободив Францию (Операция «Кобра»: поражение немецкой армии в Северной Франции; Как союзники позволили немецкой армии спокойно уйти из Южной Франции), союзные армии медленно продвигались на восток, тесня немецкие войска.