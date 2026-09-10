Худрук "Мастерской Петра Фоменко": зрители стали реже покупать билеты заранее

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Зритель стал все реже приобретать билеты на спектакли "впрок". На соответствующую тенденцию в интервью ТАСС указал художественный руководитель Московского театра "Мастерская Петра Фоменко" Евгений Каменькович.
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