«Квантовый контроль»: научно-фантастический шутер впервые покажут на «ИГРОПРОМе» в Москве

МОСКВА, 14 сентября, ФедералПресс. Российские геймдевы представят демонстрационную версию научно-фантастического шутера «Квантовый контроль» на выставке-фестивале «ИГРОПРОМ», который пройдет с 18 по 20 сентября на площадке Московского кластера видеоигр и анимации Агентства креативных индустрий.