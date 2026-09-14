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«Квантовый контроль»: научно-фантастический шутер впервые покажут на «ИГРОПРОМе» в Москве

«Квантовый контроль»: научно-фантастический шутер впервые покажут на «ИГРОПРОМе» в Москве

МОСКВА, 14 сентября, ФедералПресс. Российские геймдевы представят демонстрационную версию научно-фантастического шутера «Квантовый контроль» на выставке-фестивале «ИГРОПРОМ», который пройдет с 18 по 20 сентября на площадке Московского кластера видеоигр и анимации Агентства креативных индустрий.

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